Spektakulärer Unfall zufällig auf Video

Es war am Montag der vergangenen Montag, als kurz nach 7.30 Uhr ein weißer Kastenwagen in Richtung Eisacktal unterwegs war. Kurz nachdem der Lenker an der Mühlbacher Klause vorbeigefahren war, kam er aus unbekannter Ursache plötzlich von der Straße ab und stürzte seitlich in die Tiefe.

Ein entgegenkommender Autolenker, der in seinem Auto eine Videokamera montiert hatte, wurde Augenzeuge des Unfalls und fuhr sofort - geschockt und besorgt - über eine Nebenstraße zur Absturzstelle.

Dort hatten sich bereits andere Passanten dem Unfallfahrzeug genähert, doch hatte dessen Lenker großes Glück im Unglück: Weil der Lieferwagen beim Sturz von der Straße auf die Beifahrerseite gefallen war, konnte der Mann beinahe unverletzt alleine aus dem Fahrzeug klettern.

Über das Ausmaß der Schäden am Fahrzeug ist hingegen nichts bekannt.

