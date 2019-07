Spendenrekord: Sternsingen bringt 1,6 Millionen Euro

Die Aktion Sternsingen hat 2019 mit 1.649.802,37 Euro das höchste Sammelergebnis ihrer Geschichte erreicht. Es liegt damit fast 67.500 Euro über dem Vorjahresergebnis. Der letzte Spendenrekord erfolgte im Jahr 2017. Die Katholische Jungschar möchte sich bei allen Südtirolern herzlich für ihre Spendenbereitschaft bedanken.

„Wir freuen uns sehr, dass die Südtiroler Bevölkerung der Jungschar ihr Vertrauen schenkt und die Aktion Sternsingen unterstützt. Der Spendenrekord zeigt, wie wichtig es den Südtirolern ist, solidarisch zu sein und Menschen, die in schwierigen Verhältnissen leben, zu unterstützen. Ein großer Dank geht an alle Kinder und Jugendlichen sowie Begleitpersonen, die diese große und wichtige Aktion jährlich möglich machen“, sagt Julia Leimstädtner, 1. Vorsitzende der Katholischen Jungschar.

Julia Leimstädtner, 1. Vorsitzende der Katholischen Jungschar. - Foto: KJS

Das Vorstellprojekt 2020

Mit den Spendengeldern werden jedes Jahr über 100 verschiedene Projekte weltweit im sozialen, pastoralen und Bildungsbereich unterstützt. In Zusammenarbeit mit dem Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen werden die zu unterstützenden Projekte ausgewählt. Ein bis zwei Projekte werden jedes Jahr von den Jungschar-Vorsitzenden und einem Filmteam besucht. Durch die Reise wird ersichtlich, wie das Geld vor Ort eingesetzt wird. Die Vorstellprojekte der Aktion Sternsingen 2019 befinden sich in Betlehem. Für die Aktion im Jahr 2020 werden Projekte in Ecuador vorgestellt.

Verena Dariz und Julia Leimstädtner reisten im Mai nach Südamerika. Sie haben in Ecuador zwei Bildungsprojekte besucht, die mit den Spendengeldern der Aktion Sternsingen unterstützt werden. Die Schule „U.E.F. Padre Ricardo Nardi“ befindet sich in einem Dorf namens Puerto Murialdo. Dort besuchen immer mehr Kinder die Schule, da der Bevölkerung die Wichtigkeit der Bildung bewusst wird. „Das Schulgebäude ist baufällig und die Klassenräume reichen nicht mehr aus, deshalb werden mit den Spendengeldern zusätzliche Klassenräume gebaut und das Gebäude saniert, um den Schülerinnen und Schülern eine gute Bildung zu ermöglichen.

Foto: KJS

Bildungsprojekte unterstützen

Während Bildung bei uns als selbstverständlich wahrgenommen wird, kann sie in vielen Ländern noch nicht für alle gewährleistet werden. Aus diesem Grund ist es uns besonders wichtig, Bildungsprojekte zu unterstützen“, so Leimstädtner. Außerdem besuchten die Vorsitzenden die Schule „Escuela Especial - Mons. Maximiliano Spiller“ in der Stadt Tena. In dieser Schule wird Kindern mit Beeinträchtigung eine Schulbildung ermöglicht, die sonst in Tena nicht möglich wäre. Mit der Spende der Aktion Sternsingen wird der Ankauf von didaktischem und geeignetem Lehrmaterial ermöglicht.

Foto: KJS

„Hilfe getragen von Kindern“

Eine der vier Säulen der Katholischen Jungschar ist „Hilfe getragen von Kindern“, die vor allem durch die Aktion Sternsingen zum Ausdruck kommt. Durch die Aktion Sternsingen lernen Kinder in Südtirol sehr vieles über Solidarität und Hilfe für Menschen in anderen Ländern. Die Vermittlung erfolgt durch die Informationsmaterialien, durch Gruppenstunden zur Aktion und anhand des Sternsingen-Filmes, der im Dezember ausgestrahlt wird.

Die Katholische Jungschar Südtirols hofft, dass auch die Aktion Sternsingen 2020 ein voller Erfolg wird.

stol