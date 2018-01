St. Ulrich: Kleinkind erleidet Verbrühungen

Gegen 16:15 erlitt ein 2-jähriges Kind in einem Hotel in St. Ulrich mittelschwere Verletzungen: Es zog sich Verbrühungen an Oberkörper und Bauch durch heißes Wasser zu.

Das Kind musste vom Rettungshubschrauber des Aiut Alpin ins Krankenhaus von Verona geflogen werden.

Im Einsatz waren das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri.

lcm