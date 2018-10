Staatspolizei führt mehrere Razzien in Bozen durch

Neben dem Bahnhofs- und Kapuzinerpark sind auch auf dem Verdi-Platz verschärfte Kontrollen durchgeführt worden, also dort, wo sich zuletzt häufiger Personen ohne Aufenthaltsgenehmigungen aufhalten, so die Polizei in ihrer Aussendung am Sonntag.

Ein Tunesier etwa wurde bei den Kontrollen ohne gültigen Ausweis angetroffen. Der Mann, bereits wegen Körperverletzung und Drogenhandels vorbestraft, wurde zur genaueren Klärung seiner Identität auf die Quästur gebracht. Dort stellte sich heraus, dass er sich illegal auf italienischem Staatsgebiet aufhält und das Land bereits verlassen hätte sollen. Er wird nun in ein Abschiebezentrum nach Bari gebracht.

Am Sonntag erwischten die Polizeibeamten der Bozner Quästur einen in Bozen wohnhaften 39-jährigen Mazedonier. Gegen ihn liegt ein Vollstreckungsbefehl des Gerichts von Roverto vor. Er soll wegen mehrerer Vergehen (Diebstahl, Erpressung, Körperverletzung und Androhung von Gewalt) eine Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten abbüßen. Er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.

stol