Staatspolizei unterstützt Menschen in Jemen

Im Polizei-Kalender von 2019 werden die Tätigkeiten der Staatspolizei in Comics dargestellt, wie die Quästur in einer Presseaussendung am Montag mitteilt.

Seit 2001 unterstützen die Ordnungshüter mit den Einnahmen in Zusammenarbeit mit UNICEF Menschen in Not. Allein im vorigen Jahr wurden dadurch rund 117.000 Euro an Spenden gesammelt, die an das Projekt „Italia – Emergenza bambini migranti“ gingen.

Mit dem Kalender für 2019 möchte die Staatspolizei Menschen in Not im Jemen helfen.

stol