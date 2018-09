Stadelbrand bei Rodeneck

Zu einem Stadelbrand ist es am Sonntag kurz vor 10 Uhr am Unterleitnerhof am Fröllerberg bei Rodeneck gekommen. Nach Angaben des Kommandants der Freiwilligen Feuerwehr Rodeneck, Hubert Silgoner, konnte das Feuer mittlerweile gelöscht werden. Das nahe gelegene Wohnhaus war nicht von den Flammen betroffen.

Es gab keine Verletzten.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Rodeneck, Mühlbach, Schabs, Brixen sowie das Weiße Kreuz.

Stadelbrand in Rodeneck. - Foto: FFW Rodeneck

stol