Starke Rauchentwicklung: Großeinsatz in Vetzan

Die Wehrleute bekamen das Feuer bald in Griff. Foto: am

Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Foto: am

In der Halle der Firma Zwick ist es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Foto: am

Alarmstufe 3: Großbrand, hieß es am Samstagmorgen. Die Wehrleute wurden gegen 7 Uhr alarmiert. In der Firma Zwick in der Vetzaner Industriezone (Gemeinde Schlanders) ist ein Feuer ausgebrochen, starke Rauchentwicklung war die Folge. Der Rauch war weitum sichtbar.

Die Rauchschwaden waren weitum sichtbar.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Schlanders, Göflan, Vetzan, Kortsch, Sonnenberg, Latsch und Goldrain eilten zum Brandort. Das Feuer konnte glücklicherweise rasch unter Kontrolle gebracht werden. Personen kamen dabei keine zu Schaden.

Unter schwerem Atemschutz wurden die Nachlöscharbeiten durchgeführt. In der Halle der Firma war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar.

Noch läuft der Großeinsatz. Im Einsatz neben den Wehrleuten stehen auch die Carabinieri, das Weiße Kreuz Schlanders und die Ortspolizei.

stol/am