Starker Schneefall auch in Südtirol

Auch in Südtirol, an der Grenze zum Alpenhauptkamm, kam es in den vergangenen Stunden zu starken Schneefällen. Das hintere Ahrntal etwa versinkt im Schnee. Dem Landesmeteorologen Dieter Peterlin zufolge seien in den letzten 24 Stunden rund 68 Zentimeter Schnee in Kasern gefallen. Insgesamt beträgt dort die Schneehöhe bereits 130 Zentimeter.

Die Schneehöhe hat bereits 130 Zentimeter erreicht. - Foto: Privat

Ein Ende des Schneefalls ist vorerst noch nicht in Sicht.

