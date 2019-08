Starker Verkehr auf der A22

Dass die Brennerautobahn (A22) stark befahren ist, ist kein Geheimnis. An allen Wochenenden im August müssen Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen mit hohem Verkehrsaufkommen rechnen – so auch an diesem Wochenende.

Wer trotzdem einigermaßen schnell vorankommen möchte, sollte bereits in den frühen Morgenstunden mit dem Pkw starten oder nach 18 Uhr die A22 befahren. Am Samstagmorgen wurden bereits Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung sowohl auf der Süd- als auch auf der Nordspur zwischen Nogarole Rocca und Trient Süd gemeldet.

stol