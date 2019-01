Starker Wind sorgt für Chaos

Starke Windböen hielten die Wehrleute am Samstag auf Trab. Insbesondere im Burggrafenamt mussten mehrere Freiwillige Feuerwehren aufgrund herabfallender Äste und umstürzender Bäume ausrücken.

Unter anderem standen die Wehren von Untermais, Algund und Meran am Samstagnachmittag im Einsatz. In Algund fielen etwa Äste auf die Straße.

Einsatz in Algund. Foto: Video Aktiv Schnalstal

In der Meraner Romstraße drohte der Wind bei einem Abbruchhaus ein Blechdach abzudecken. Dei Freiwillige Feuerwehr Untermais sicherte das Dach und baute es ab. Dabei kam ein Hubsteiger zum Einsatz. Vor Ort war auch die Staatspolizei.

Foto: FFW Untermais

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter betont, erreicht der Wind in Naturns Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h in Naturns sowie 79 km/h in Meran. Im Hochgebirge kommt es zu Orkanböen, auf dem Rauhjoch in Passeier erreicht der Wind etwa Geschwindigkeiten bis zu 126 km/h.

Heute ist der Wind im Burggrafenamt am stärksten. Spitzen von 80 km/h in Naturns und 79 km/h in Meran. Orkanböen im Hochgebirge, auf dem Rauhjoch in Passeier 126 km/h. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 5. Januar 2019

stol