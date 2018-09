Startschuss für elektronische Gesundheitsakte

Der Zugang erfolgt über die aktivierte Gesundheitskarte oder mittels digitaler Identität SPID und ist jederzeit und jeder Orts möglich. Die Befunde (zum Start Labor und Radiologie) sollen bis Ende November in der ELGA zur Verfügung gestellt werden. Der Sanitätsbetrieb schafft derzeit die notwendigen Voraussetzungen dafür.

Zum jetzigen Zeitpunkt finden sich in der Akte nur die Betreuungsdaten der Patienten. Die Landesregierung hat am Dienstag auf Vorschlag der Gesundheitslandesrätin die Einführung der ELGA in Südtirol zum 31. Oktober beschlossen. Dies geschieht auf der Grundlage eines „Projektplans für die Umsetzung der ELGA in Südtirol".

Diesen hatte das Land im vergangenen Jahr im Gesundheitsministerium in Rom vorgelegt. In ihm sind die von Landesverwaltung und Sanitätsbetrieb Sabes durchzuführenden Maßnahmen definiert und zeitlich geplant.

Überwachung durch staatliche Behörde

Vorgeschrieben ist dabei eine Überwachung der Arbeitsfortschritte durch die staatliche Behörde. Leitlinien zur Einführung der digitalen Akte hatte das Gesundheitsministerium vor einem Jahr vorgegeben.

Auf technischer Ebene wurde dazu in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Informatik AG die bereits existierende Plattform "SIS-FSE-ePRE" erweitert und als Infrastruktur "SIS-FSE" aktiviert.

Viel Zeitersparnis und weniger Wege für die Bürger

Von der Einführung der ELGA verspricht sich die Landesregierung viel Zeitersparnis und weniger Wege für die Bürger aber auch Vorteile für die Gesundheitsversorgung. „Sofern die Patienten ihr Einverständnis geben, können behandelnde Ärzte Einsicht in die Akte nehmen, was in Notfällen sogar lebensrettend sein kann", heißt es aus der Landesregierung.

Die Daten könnten zudem als Hilfe für klinische Entscheidungen dienen und zur Verbesserung der Planung und Verwaltung im Gesundheitssystem beitragen.

Begleitet wird die Einführung der Gesundheitsakte durch eine Informationskampagne.

