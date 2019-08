Steinmannwald: 8 Verletzte nach Unfall im Tunnel

Die Rettungskräfte, darunter das Weiße Kreuz und die Freiwilligen Feuerwehren von Leifers und St. Jakob sowie die Berufsfeuerwehr wurden von der Landesnotrufzentrale um kurz nach 16 Uhr am Sonntag alarmiert: Am Eingang des Tunnels von Steinmannwald nach Bozen waren ersten Informationen zufolge 2 Pkw und ein Camper in einen Unfall verwickelt.

8 Personen wurden verletzt: 6 davon kamen mit leichten Verletzungen davon, 2 wurden mittelschwer verletzt. Auch der Notarzt und das Rote Kreuz waren vor Ort.

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus von Bozen gebracht.

stol