Steinschläge in der vergangenen Nacht

Auf der Seiser Alm Straße in Kastelruth zwischen Kilometer 4 und 5, sowie auf der Eggentaler Straße in Deutschnofen kam es in der Nacht auf Mittwoch zu insgesamt 2 Steinschlägen.

Der Straßendienst säuberte die Straßenabschnitte und führte eine erste Sicherung durch. Geologen werden am Mittwochmorgen einen Lokalaugenschein durchführen.

Behinderungen entlang der Straßenabschnitte sind nicht bekannt.

