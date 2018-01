Sterzing: Kurioser Einsatz für die Feuerwehr

Im Stadtbereich war ein Mann in einen Altpapiercontainer gestiegen und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Die Feuerwehr wurde gegen 00.30 Uhr alarmiert und war sofort zur Stelle.

Mittels Kranfahrzeug wurde der Container angehoben und samt Inhalt entleert. Die Person konnte unverletzt aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Die FFW Sterzing rettete die Person aus der misslichen Lage. - Foto: FFW Sterzing

Kurioses Detail am Rande einer an sich schon kuriosen Geschichte: Die Person zog genüsslich an einer Zigarette, während sie in einem Papiercontainer steckte und auf Hilfe wartete.

stol