Sterzing: Mann erkennt gestohlenen Camper wieder

Ein Römer, der in Richtung Nordtirol in Urlaub fuhr, wurde auf der Autobahn in Richtung Brenner auf einen Camper aufmerksam, der ihm zuvor gestohlen wurde. Er erkannte das Fahrzeug, da er sich als Schmied einen Fahrradträger geschmiedet hatte, den er eindeutig als sein Werk wiedererkannte.

Nachdem der Mann die Polizei von Sterzing alarmierte, hielt diese das Fahrzeug aus: Die beiden deutschen Touristen, die darin an Bord waren, hatten den Camper nichts ahnend im Internet gekauft. Wie sich herausstellte, waren sowohl die Kennschilder als auch der Zulassungsschein gefälscht.

Der Wohnwagen wurde von den Beamten beschlagnahmt.

stol