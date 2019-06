Straße nach Hintermartell noch immer gesperrt

Am Samstag wurde an Sicherungsmaßnahmen für die Landesstraße gearbeitet, die auf Kilometer 19 nach dem Gasthof „Zufritt“ in der letzten Woche mehrfach vermurt worden war. Außerdem wurden Maßnahmen gesetzt, um das Schmelzwasser in den nahe gelegene Fluss Plima zu führen. Die Arbeiten mussten am Samstag wegen des Wetters abgebrochen werden und am Montag fortgesetzt.

Mehr Glück hatte man in Langtaufers. Dort ist die Landesstraße seit Sonntag durchgehend befahrbar. Die Situation hatte sich wieder normalisiert, nachdem der Patscheid-Bach die Landesstraße – wie berichtet – seit dem 11. Juni mehrmals vermurt und unter anderem eine Brücke unterspült hatte.

D/no