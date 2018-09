Straßensperre im Eggental: Busse werden umgeleitet

Alle Busse der Linien 180.1 (Bozen – Welschnofen – Karerpass - Fassatal) und 180.2 (Bozen – Obereggen – Deutschnofen – Weissenstein) werden vom 20. bis einschließlich 29. September ganztägig über Steinegg und Blumau umgeleitet mit Zwischenhalt nur in Gummer.

Außerhalb der Hauptverkehrszeiten werden die Busverbindungen auf einen Zweistundentakt reduziert.

Hinweise an die Fahrgäste:

Die Umleitung bringt eine Fahrzeitverlängerung von 30 Minuten mit sich, deshalb gilt es, die geänderten Abfahrtszeiten auf allen Halten in beiden Fahrtrichtungen zu beachten.

Fahrgäste aus bzw. in Richtung Vigo di Fassa, Karerpass und Welschnofen müssen in Birchabruck umsteigen, ausgenommen bei den Bussen für die Schülerfahrten und am Abend.

Am Samstag, 29. September bleibt der Baustellenfahrplan den ganzen Tag gültig, obwohl die Straße bereits mittags für den Verkehr geöffnet wird.