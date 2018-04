Straßensperren aufgrund der „Tour of the Alps“

Aufgrund der Tour of the Alps kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf Südtirols Straßen. - Foto: shutterstock

Das Rennen startete am Montag in Arco, am 20. April kommen die Teilnehmer in Innsbruck an. Am Mittwoch und Donnerstag führt der Streckenverlauf auch durch Südtirol.

1. Etappe – Montag, 16. April

Arco – Folgaria, 134,6 km

Höhenunterschied: 2530 Meter

2. Etappe – Dienstag, 17. April

Lavarone – Fiemme/Alpe di Pampeago 145,5 km

Höhenunterschied: 2900 Meter

3. Etappe – Mittwoch, 18. April

Auer – Meran 138,3 km

Höhenunterschied: 2600 Meter

4. Etappe – Donnerstag, 19. April

Klausen – Lienz 134,3 km

Höhenunterschied: 2300 Meter

5. Etappe – Freitag, 20. April

Rattenberg – Innsbruck 164,2 km

Höhenunterschied: 2770 Meter

Straßensperren am Mittwoch

Wegen der 3. Etappe der „Tour of the Alps“ Auer - Meran kommt es von ca. 10 bis ca. 14.30 Uhr auf folgender Strecke zu zeitweiligen Sperren:

Start in Auer um 10.45 Uhr:

Neumarkt - Tramin - Kaltern - Eppan - Bozen - Leifers - Auer - Montan - Neumarkt - Tramin - St. Nikolaus - Mendelpass - Fondo - Unsere Liebe Frau im Walde - Gampenpass - Lana - Marling mit Ziel in Meran um ca. 14.30 Uhr.

Sigmundskroner Straße,

Drususallee (Abschnitt zwischen der Sigmundskroner- und der Reschenstraße),

Reschenstraße und - Brücke,

Voltastraße

Pfarrhofstraße bis zur Gemeindegrenze von Leifers.

Am Mittwoch führt das Radrennen "Tour of the Alps" eben auch durch Bozen. Die Stadtpolizei informiert, dass folgende Straßen betroffenen sind:

Die Stadtpolizei empfiehlt zwischen 11 und 12 Uhr großräumig auszuweichen.

Das Rennen macht auch in Meran leider einige Straßensperren notwendig

Am Mitwoch, 18. April gelten folgende Fahrverbote:

Gampenstraße: 13 bis 15 Uhr;

Piavestraße: 13 bis 15 Uhr;

Rennweg: 8 bis 16 Uhr (ausgenommen Linienbusse bis 13 Uhr)

Goethestraße (Teilstück Vinschgertor/Otto-Huber-Straße):13 bis 16 Uhr.

Auf allen genannten Straßen gilt von 8 bis 15 Uhr ein Parkverbot mit Zwangsabschleppung. Die Zufahrt zum Parkplatz Plaza ist über die Verdistraße gewährleistet. In der Meinhardstraße gilt auf dem Teilstück Otto-Huber-Straße/Kornplatz der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen.

Straßensperren am Donnerstag

Wegen der 4. Etappe der „Tour of the Alps“ Klausen - Lienz (A) kommt es von ca. 10.50 bis ca. 15.10 Uhr auf folgender Strecke zu zeitweiligen Sperren:

Start in Klausen um 11.30 Uhr - Brixen - Neustift - Schabs - Vintl - Terenten - Pfalzen - Bruneck - Percha - Niederdorf - Toblach - Innichen - Sillian mit Ziel in Lienz (A) um ca. 15.10 Uhr.

Auch hier muss mit längeren Wartezeiten entlang der Strecke gerechnet werden.

stol