Streit eskaliert Zug um Zug

Ende 2019 sollten in Südtirol 7 neue Zuggarnituren vom Typ Talent 3 aus dem Hause Bombardier auf Schiene gehen. Den Ankauf des neuen Rollmaterials hatte die Landesregierung im vergangenen Dezember beschlossen.

Laut Anzeige von Ingemar Gatterer sei beim Ankauf von 7 Zuggarnituren nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Am Freitag wurden auch die Staatsanwaltschaft am Bozner Rechnungshof sowie die Antikorruptionsbehörde in Rom darüber in Kenntnis gesetzt.

D/em