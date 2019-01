Streit in Branzoll endet mit Sturz von Balkon

Worum es bei dem Streit zwischen 2 Männern in Branzoll ging, ist nicht bekannt. Sie warfen sich jedoch wüste Beschimpfungen an den Kopf. Einer der Streithähne stand auf der Straße, der andere auf einem Balkon. Das wurde dem Mann zum Verhängnis: Im Eifer des Gefechts verlor er das Gleichgewicht und stürzte kopfüber etwa 4 Meter in die Tiefe.

Er zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu.

Ein Video des Streits kursierte am Donnerstag auf Whatsapp und später auch auf Facebook.

stol