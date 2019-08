Stressfrei in den OP mit den Clowns

Erich Meraner, Präsident von Comedicus und Lorenz Larcher, Leiter der Plastischen Chirurgie, und ehrenamtliches Vorstandsmitglied von Comedicus, hatten vor einigen Monaten die Idee, Kinder, welche plastisch- chirurgischen Operationen unterzogen werden müssen, von eben diesen Clowns vom Krankenzimmer in den OP begleiten zu lassen, um die Stresssituation erträglicher zu machen.

Die betroffenen Kinder haben unter anderem Verbrennungen, schwere Unfälle und Tierbisse erlitten. Oft handelt es sich aber auch um angeborene Fehlbildungen oder Tumore, die mithilfe der Plastischen Chirurgie behoben werden.

Mehrmonatiges Training

Die Comedicus Clowns haben ein mehrmonatiges Training für dieses Projekt hinter sich und alle sind sehr zuversichtlich, dass durch dieses Projekt die außerordentliche Belastung für die operierten Kinder, aber auch für die Eltern, gemildert werden kann. Finanziert wird das Projekt durch Spenden und diverse großzügige Unterstützungen. Das Projekt ist für die kleinen Patienten und deren Eltern kostenlos.

Derzeit beschränkt sich dieses Angebot auf das Krankenhaus Brixen, soll aber, so Larcher, in absehbarer Zeit auch in anderen Südtiroler Krankenhäusern angeboten werden.

stol