Stromausfälle im ganzen Land

Derzeit sind folgende Gemeinden teilweise oder vollständig ohne Strom. (Situation um 9.30 Uhr)

Schnals

Naturns

Kastelbell

Ulten

Proveis

Tisens

Marling

Schenna

Ritten

Deutschnofen

Welschnofen

Karneid

Aldein

Truden

Rasen-Antholz

Neumarkt

Kastelruth

St. Ulrich

Corvara

Wolkenstein

Abtei

Wengen

St. Martin

Prags

St. Lorenzen

Terenten

Olang

Gais

Mühlwald

Ahrntal

Pfitsch

Sterzing

Ratschings

Die stärksten Ausfälle wurden um 20 Uhr am Montagabend und um 2 Uhr in der Nacht auf Dienstag registriert. Die betroffene Anzahl der Abnehmer beträgt am Dienstagvormittag um 10 Uhr bei Niedrigspannung bei etwa 10.000 Abnehmer, bei der Mittelspannung etwa 80 Abnehmer.

Seitens Edyna sind 130 Mitarbeiter sowie externe beauftragte Firmen mit den Arbeiten beauftragt. Alle Arbeiten erfolgen in enger Absprache mit dem Zivilschutz und den Feuerwehren.

Die nächste Ajournierung der Situation erfolgt um 12.30 Uhr.

stol