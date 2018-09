Stürmische Nacht liegt hinter Südtirol

Beim Kaltfrontdurchgang in der Nacht kam es zu teils kräftigen Windböen. In Sterzing etwa erreichten sie 68 Kilometer pro Stunde, in Salurn bis zu 62 Kilometer pro Stunde, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Montag.

Der Herbststurm erreichte Südtirol dennoch in abgeschwächter Form. Wie berichtet, waren die Auswirkungen des Sturms vor allem in Deutschland dramatisch: Eine Frau in Bayern starb, ein kleiner Bub schwebt in Lebensgefahr.

Kräftiger Nordwind

Der Nordwind, der in vielen Tälern teils kräftig weht, bringt nun zunehmend kühle Luft nach Südtirol. Am Montag scheint zwar verbreitet die Sonne, etwas unbeständiger bleibt es aber noch an der Grenze zu Nordtirol.

Die Höchstwerte liegen zwischen 12 Grad im Wipptal und 22 Grad im Unterland.

Sonnig, aber kühl geht's weiter

Der Dienstag bringt viel Sonnenschein, die Temperaturen bleiben im ganzen Land gedämpft und vor allem in den nördlichen Tälern weht weiterhin Nordwind. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag bleibt es sonnig. Der Wind lässt nach und nachmittags wird es wieder wärmer.

