Suchaktion in Stegen eingestellt

Die Suche nach der angeblich in die Rienz gestürzte Person ist eingestellt worden.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 23.30 Uhr alarmiert: Beim Konzert von Andreas Gabalier in Stegen soll eine Person in die Rienz gefallen sein. Die Suchaktion, geleitet von der Freiwilligen Feuerwehr Stegen, blieb aber ohne Ergebnis und wurde wegen der Dunkelheit ausgesetzt und am Sonntag Morgen wieder aufgenommen.

Da bisher keine Vermisstenmeldung eingegangen ist und weitere Anhaltspunkte fehlen, hat die Einsatzleitung den Abbruch der Suche beschlossen. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Stegen, Bruneck, St. Lorenzen und Montal sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr.

stol