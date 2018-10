Suchflug in Georgien nach vermisstem Jörg Hofer

Verschollen in Georgien: Vom Partschinser Jörg Hofer (24) fehlt jede Spur (STOL hat berichtet).

Mittlerweile befinden sich auch seine Eltern vor Ort in Georgien, wie das Tagblatt „Dolomiten“ am Mittwoch berichtet. Demnach soll am heutigen Mittwoch auch ein Helikopterflug im nordwestgeorgischen Mestia starten, um nach dem Vermissten zu suchen.

Von Südtirol aus werde die Suche nach dem Verschollenen vom Bergrettungsdienst im AVS koordiniert.

Seit 1 Monat abgängig

Der 24-jährige Partschinser Jörg Hofer, ein passionierter Bergsteiger, der in Innsbruck studiert, soll am 28. August nach Kutaissi, der drittgrößten Stadt in Georgien, geflogen sein. Von dort aus ging es weiter in Richtung Großen Kaukasus. Hofer soll eine Expedition zum Uschba geplant haben. Der Uschba ist mit 4737 Metern am Südgipfel der fünfthöchste Berg Georgiens und sein Name bedeutet so viel wie „der schreckliche Berg“. Er ragt hoch über Swanetien, einer urigen Bergregion, und ist das Ziel vieler Alpinisten.

Russische Alpinisten gefunden?

Am 2. September sollte Jörg Hofers Tour hinauf auf den Berg starten. Die Expedition soll Hofer gemeinsam mit russischen Alpinisten geplant haben. Doch, wie in verzweifelten Suchaufrufen mitgeteilt wird, haben Eltern und Freunde bereits seit 1. September nichts mehr von Jörg Hofer gehört. Seit Wochen schon sollen lokale Polizei, Bergretter und Rettungskräfte in Georgien nach dem Vermissten suchen.

Laut BRD sei es möglich, dass die russischen Bergsteiger gefunden worden seien. Hofer sei jedoch nicht mit ihnen auf dem Gipfel gewesen.

Eine Hoffnung der Retter liege in der Hypothese, dass Hofer in Georgien festgehalten werde. Dafür gebe es bisher jedoch keine Anhaltspunkte.

