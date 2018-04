Süd-Tiroler Freiheit: „Es hat sich noch nicht ausgekehrt“

Im Hauptausschuss der Süd-Tiroler Freiheit wurde am Dienstagabend über das Urteil am Bozner Oberlandesgericht beraten.

„Das Gremium kam zu einem eindeutigen Schluss: Meinungsfreiheit ist wichtiger als ein Gesetz der Faschisten, und für Meinungsfreiheit lohnt es sich zu kämpfen. Klotz und Co. werden deshalb den Instanzenweg entschieden weitergehen und gegen das Urteil des Oberlandesgerichts rekurrieren“, heißt es in einer Aussendung der Partei.

Nach der Plakataktion der Süd-Tiroler Freiheit im Jahr 2010 waren die Vertreter der Partei in erster Instanz zur Zahlung einer Geldstrafe von je 3000 Euro verurteilt. In zweiter Instanz folgte ein Freispruch, das Urteil wurde vom Kassationsgericht jedoch annulliert. Am Montag bestätigte das Oberlandesgericht den Schuldspruch aus erster Instanz.

