Südtirol: Autoeinbrüche passieren täglich

Dabei suchen Einbrecher manche Orte und Plätze besonders häufig auf – das ergab eine Recherche in den Gemeinden. Wo Langfinger häufig ihr Unwesen treiben, setzen die Kommunen auf Überwachungskameras – wie in Lana und Eppan.

In Lana ist auf dem Maria-Hilf-Parkplatz in Oberlana, hinter der Apotheke, am Anfang der Gaulschlucht, in den vergangenen 2 Jahren immer wieder in Autos eingebrochen worden, berichtet Bürgermeister Harald Stauder.

Wo es sonst noch häufig zu Autoeinbrüchen kommt, lesen Sie im Tagblatt „Dolomiten“.

D/stol