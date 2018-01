Südtirol: Straftaten und Diebstähle werden weniger

Waren es 2016 noch rund 17.500 Delikte, so wurden im vergangenen Jahr „nur“ rund 14.800 Straftaten angezeigt. Grund dafür seien die vermehrten Sicherheitskontrollen, ist der Bozner Quästor Giuseppe Racca überzeugt.

In der Landeshauptstadt seien die Straftaten natürlich weiterhin höher als in den restlichen Landesteilen. Es sei jedoch ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen gewesen. So gingen allein die Diebstähle in Bozen um 16 Prozent im Vergleich zu 2016 zurück.

Angestiegen sei hingegen die Anzahl der Verhaftungen: Anstatt 227 wie im Jahr 2016 klickten im Vorjahr 302 Mal die Handschellen.

stol/liz