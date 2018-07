Südtirol: Suche nach 5 vermissten Weltkriegs-Soldaten

Der Krieg in der Luft kostete im Zweiten Weltkrieg vielen deutschen und amerikanischen Piloten das Leben. In der Zivilbevölkerung gab es durch die Bombenabwürfe ebenfalls eine große Zahl an Opfern. Während alle abgestürzten deutschen Piloten namentlich bekannt sind und begraben werden konnten, gibt es von amerikanischer Seite her in Südtirol noch 5 vermisste beziehungsweise nicht identifizierte, durch Absturz umgekommene Luftsoldaten – Piloten und Besatzungsmitglieder.

Im Bemühen, den Familien und Hinterbliebenen Auskunft über das Schicksal ihrer Angehörigen zu geben, wird das Team der amerikanischen Behörde für Vermisstensuche und Kriegsgefangenenwesen, mit allen erforderlichen Genehmigungen ausgestattet, Einblick in Sterbebücher, Chroniken und Archive nehmen.

D/mt