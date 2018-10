Südtirol beteiligt sich an Weltstillwoche

So hat der Verein die Lektüre eines Buches organisiert, das das Stillen fördert. Die Peer-Stillberaterinnen sind Freiwillige des Vereins und werden in der ersten Oktoberwoche in einigen Kindertagesstätten in Bozen und Umgebung, sowie im interkulturellen Zentrum Mafalda die Geschichte „Lina, die Geschichte eines Tropfen Milchs“ vorlesen.

