Südtirol hat 14 neue Hausärzte

Am Freitag haben 14 Ärzte nach ihrer 3-jährigen Facharztausbildung ihre Abschlussdiplome in Empfang genommen. - Foto: shutterstock

An der Diplomfeier teilgenommen haben, neben der zuständigen Landesrätin, die Präsidentin der Südtiroler Ärztekamme, Monica Oberrauch, der Primar Reinhold Perkmann, der Hausarzt Günther Bauer, die Universitätsdozenten Carlo Agostini und Christian Wiedermann. In Vertretung des italienischen Gesundheitsministeriums war zudem Sabina Filipponi gekommen.

5 der Ärzte hatten im Mai die Ausbildung samt Abschlussprüfung absolviert, die übrigen 9 haben dies am 13. und 14. September getan. Weitere 2 Teilnehmer desselben Lehrgangs 2015/18 sind zurzeit in Mutterschaft und werden den Abschluss im Januar 2019 nachholen.

Teilnahme am laufenden Wettbewerb

Die Ausbildung umfasst 100 Wochen klinische Praktika in unterschiedlichen Fachbereichen, 44 Wochen in Hausarztpraxen und 129 Seminare. Alle 14 neuen Allgemeinmediziner nehmen nun am laufenden Wettbewerb für die verfügbaren Hausarztstellen teil und können so im kommenden Frühjahr ihre Tätigkeit als Hausärzte mit unbefristetem Vertrag aufnehmen.

Die Ausbildung umfasst schließlich eine Abschlussarbeit, die der angehende Allgemeinmediziner bei der Prüfung verteidigen musste. Darin ging es um die integrierte Betreuung in klinischen Fällen.

Die neuen Hausätzte sind Laura Albergucci, Manuela Busato, Marilena Cantagallo, Maria Verena Cicala, Valeria Hildegard D’Antonio, Marco Gardini, Sabina Libardi, Laurin Julian Lobis, Chiara Elisa Mazzi, Michele Fambri, Barbara Pecoraro, Cristina Salvaggio, Angela Stagni, Alexander Tavernini.

Insgesamt 43 Hausärzte in Südtirol

Die 14 Mediziner kommen zu den 27 Hausärzten und 2 Ärzten für den Bereitschaftsdienst „Guardia Medica“ hinzu, die ihre Tätigkeit im April dieses Jahres aufgenommen haben. Damit steigt die Zahl der neuen Allgemeinmediziner in Südtirol auf insgesamt 43.

Von den 27 Hausärzten sind 17 in den Sprengeln von Bozen tätig, 5, in jenem von Meran, 4 in jenem von Bruneck und einer in jenem von Brixen. Erstmals gab es in diesem Jahr für das Triennium 2018/21 mehr Anwärter auf die Ausbildung zum Hausarzt als Plätze verfügbar waren, nämlich 25.

stol/lpa