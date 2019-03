Südtirol steht im Stau

Das Ende der Semesterferien in Österreich und Deutschland führt in Südtirol zu Kolonnenverkehr und Stau. - Foto: shutterstock

Derzeit gibt es Stau auf der Brennerautobahn in Richtung Süden bei der Ausfahrt Brixen/Vahrn.

Kolonnenverkehr wegen Überbelastung herrscht auf der Pustertaler Hauptstraße zwischen Bruneck und der Autobahneinfahrt Brixen/Vahrn in beide Richtungen. Erhöhtes Verkehrsaufkommen und stellenweise Stau gibt es außerdem in Gröden zwischen Pontives und Wolkenstein und im Gadertal bei der Talausfahrt in St. Lorenzen.

stol