Südtirol taucht ins Minus

Vom späten Kälteeinbruch sind besonders jene Orte betroffen, an denen erneut Schnee gefallen ist. - Foto: shutterstock

Mit minus 11 Grad Celsius war das Hochpustertal Spitzenreiter am Dienstagmorgen. Und unter Null bleibt es auch in den meisten anderen Landesteilen: Nur die Landeshauptstadt, das Unterland und Meran blieben knapp im Plus mit 2 bis 4 Grad Celsius.

Bevor der milde Frühling zurückkehrt muss man noch durch ein paar frostige Nächte. Im Großteil Südtirols beginnt der heutige Tag im Minus, Kältepol ist das Hochpustertal mit -11°. Knapp im Plus nur Meran, Bozen und das Unterland. pic.twitter.com/9WjnvyCZHj — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 19. März 2019

Vom späten Kälteeinbruch sind besonders jene Orte betroffen, an denen erneut Schnee gefallen ist und wo kein Wind weht, informiert Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

stol