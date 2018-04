Südtiroler Milch für 7000 Grundschüler

Woher kommt diese Milch? In der Grundschule Siebeneich ist am heutigen Mittwoch das Schulmilchprojekt angelaufen. - Foto: LPA/Maja Clara

Das Schulmilchprogramm läuft parallel zum Schulobst- und -gemüseprogramm, das in Südtirol vor 9 Jahren angelaufen ist, einige Schulen haben sich bei beiden Programmen eingeschrieben.

Mila–Bergmilch Südtirol hat sich an der Ausschreibung für dieses Projekt beteiligt und beliefert nun die teilnehmenden Schulen mit insgesamt 30.000 Schülern in der Region Trentino-Südtirol und in Teilen der Lombardei (Bergamo, Brescia, Mantua, Cremona) mit Südtiroler Milchprodukten. Bergmilch Südtirol wird von 2600 Bergbauernhöfen mit 500.000 Kilogramm Milch täglich beliefert und zählt 400 Mitarbeiter in den zwei Werken in Bozen und Bruneck.

Neben der Verteilung von Produkten werden in den Klassen auch Projekt-Stunden veranstaltet, in denen die Kinder Milchprodukte verkosten können, um die Entwicklung des Geschmackssinns zu fördern. Zudem werden anlässlich des Weltmilchtags am 31. Mai und 1. Juni „Latte Days“ organisiert, an denen Ernährungsberaterinnen und Milch-Botschafter die Grundschulkinder spielerisch an das Produkt Milch heranführen. Um die ganze Familie mit einzubinden, erhalten alle teilnehmenden Kinder auch eine Kühltasche mit Heumilch und Vollmilchjoghurt, die sie mit nach Hause nehmen können.

Das europäische Schulmilchprojekt wird von der Europäischen Union unterstützt und durch das italienische Ministerium für Agrarpolitik umgesetzt. Ziel der Initiative ist es, über Milchprodukte zu informieren und die gesunde Ernährung im Kindesalter zu fördern.

Italienweit nehmen rund 400.000 Schüler am Schulmilchprogramm teil, das am heutigen Mittwoch für alle offiziell begonnen hat.

lpa