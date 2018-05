Südtiroler Seen überzeugen mit Top-Wasserqualität

„Das Super-Ergebnis wundert mich nicht. Wir haben die Seen und Weiher genau im Auge“, sagt Flavio Ruffini, Direktor der Landesumweltagentur, der die Wasseranalysen vorgenommen hat.

Folgende 8 Badegewässer schneiden ausgezeichnet ab

Es sind dies der Vahrner See, der Völser Weiher, der Wolfsgrubener See, der Felixer Weiher in der Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, der Kleine und Große Montiggler See, der Kalterer See und Fennberger See in der Gemeinde Margreid.

