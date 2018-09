Südtiroler fahren gerne alleine zur Arbeit

Der Großteil der Südtiroler – insgesamt 56,9 Prozent – braucht weniger als eine Stunde, um zum Arbeitsplatz oder in die Schule zu kommen. Knapp 6 Prozent brauchen immerhin 2 Stunden oder sogar mehr.

Viele Südtiroler pendeln: 44,6 Prozent fahren zur Arbeit oder in die Schule in eine andere Gemeinde. Einen großen Teil machen die Schüler aus: Etwas über 58 Prozent der bis 17-Jährigen besuchen eine Schule außerhalb der Wohnsitzgemeinde. Auch die Mehrheit der Angestellten pendelt zum Arbeitsplatz (51,3 Prozent), der überwiegende Großteil der Selbstständigen arbeitet hingen in der jeweiligen Wohnsitzgemeinde.

Wer ein Verkehrsmittel nutzt, um zur Arbeit zu kommen, greift vor allem auf den eigenen Wagen zurück – 60 Prozent. Etwas über 7 Prozent fahren hingegen als Mitfahrer mit, 14,5 Prozent aller Befragten nutzen hingegen das Fahrrad. Fahrgemeinschaften sind in Südtirol eine Seltenheit: 69,5 Prozent aller Befragten gaben an, sich nie mit Kollegen abzusprechen, um gemeinsam mit einem Auto zur Arbeit oder zur Schule zu fahren.

