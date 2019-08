Südtiroler in Alpbach: Jung, wissbegierig und kritisch

Stipendiaten, der Vorstand und Mitglieder des Club Alpbach Südtirol mit Landeshauptmann Arno Kompatscher am Forum Alpbach 2019.

Für den „Club Alpbach Südtirol Alto Adige“ (CASA), der seit 2005 Stipendien an junge Studierende und Berufstätige mit Südtirolbezug vergibt, hat es schon Tradition, den Südtiroler Landeshauptmann nach Abschluss der offiziellen Alpbacher Plenardiskussionen zu einem informellen Kamingespräch zu treffen.

Heuer nahmen neben den 12 Stipendiaten des CASA auch Teilnehmer der Euregio-Akademie am Treffen teil.

„Freiheit und Sicherheit“

Das diesjährige Forums-Generalthema „Freiheit und Sicherheit“ diente als Orientierungs- und Ausgangspunkt während des von CASA-Vorstandsmitglied Bibimaya Larice moderierten Kamingesprächs mit Landeshauptmann Arno Kompatscher, in dem dieser den interessierten und kritischen Fragen der jungen Südtiroler Rede und Antwort stand.

Nachhaltigkeit spielte im Kamingespräch eine wesentliche Rolle. Kompatscher verwies hierbei auf drei zentrale Bereiche, in denen nachhaltig gehandelt werden müsse: Auf ökologische (Klimaneutralität), ökonomische (Klimahaus) und gesellschaftlich-kulturelle (Steuergerechtigkeit) Weise solle versucht werden, Südtirol zukunftsorientiert zu gestalten.

Weiteres sprach sich Kompatscher dafür aus, sprachliche und kulturelle Vielfalt als gesellschaftlichen Mehrwert zu erkennen und dieses Potential zu nutzen, dennoch einen gewissen „Autonomiepatriotismus“ zu bewahren. Diesbezüglich müssten die Südtiroler mehr Selbstbewusstsein aufbauen und ihre Angst vor einem Identitätsverlust überwinden.

Geist Europas

Bereits vor dem Treffen mit Landeshauptmann Kompatscher hatten sich die drei Alpbach-Clubs aus Südtirol, aus dem Bundesland Tirol sowie aus dem Trentino mit ihren Stipendiaten und den Teilnehmern der Euregio-Akademie zusammengefunden.

Die Club-Präsidenten Felix Obermair (Südtirol), Daniel Preisinger (Tirol), am Vortag Ko-Moderatoren des Euregio-Jungforscherpreises in Alpbach, betonten gemeinsam mit Fabio Parola (Präsident Club Alpbach Trentino) und Euregio-Mitarbeiter Matthias Fink die Notwendigkeit, junge, überzeugte Europäer der drei Regionen zu vernetzen, um den Geist Europas auch in Zukunft wach zu halten.

stol