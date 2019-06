Südtirols Schwimmbäder: Hier plantscht es sich am günstigsten

Bereits in den vergangenen Jahren hat die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) die Preise der Südtiroler Freibäder erhoben und verglichen, auch deshalb, weil die Informationen nicht immer einfach zugänglich waren. Fakt ist: In diesem Jahr sind die Preise um durchschnittlich 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Preissteigerung bei Tages-, Punkte- und Saisonskarten

Der Preis für eine Tageskarte für Kinder liegt 2019 zwischen 2,50 Euro und 7 Euro, jener für Erwachsene zwischen 4,50 Euro und 12,80 Euro. Bei Saisonkarten für Kinder reicht die Preisspanne von 30 bis 100 Euro, bei Erwachsenen hingegen von 60 Euro bis 190 Euro. Im Vergleich zur Erhebung von 2018 lässt sich feststellen, dass die Preise stärker gestiegen sind.

Während die Preissteigerung von 2017 auf 2018 insgesamt (Tages-, Punkte- und Saisonkarten) 1,3 Prozent betragen hat, beträgt sie in diesem Jahr im Vergleich zu 2018 3 Prozent, und ist auf Steigerungen sowohl bei Tages-, als auch Punkte- und Saisonkarten zurückzuführen, und zwar sowohl bei den Kindern, vor allem aber bei den Erwachsenen.

Ermäßigungen nicht bei allen Schwimmbädern

Ermäßigungen für Familien, in der Regel auf Tages- und/oder Saisonbasis, werden von vielen aber nicht allen Schwimmbädern angeboten oder ausgewiesen. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch noch der EuregioFamilyPass, welcher für verschiedene Schwimmbäder in Südtirol an bestimmten Tagen eine Ermäßigung für Familien von 50 Prozent vorsieht.

Auch für Jugendliche, Studenten und Senioren sind in der Regel Ermäßigungen vorgesehen. Erfreulich ist, dass in allen Schwimmbädern der Eintritt für kleine Kinder frei ist, wobei allerdings die Altersgrenze von 3 bis 6 Jahre schwankt.

Günstigere Eintritte ab dem Nachmittag

Zum Standard-Angebot gehören außerdem ermäßigte Eintrittspreise ab den Nachmittagsstunden. Da dieses Angebot sowohl für den Nutzer als auch den Betreiber Sinn zu machen scheint, wurde es von einigen Badeanstalten erweitert durch das Angebot von Stunden-Tickets oder zusätzlich gestaffelten Ermäßigungen je nach Tageszeit.

Höhere Preise sind zwar in der Regel mit besonderen Attraktionen und zusätzlichen Leistungen verbunden, allerdings können auch preisgünstigere Bäder mit einem guten Preis-Leistungs- Verhältnis punkten.

In der Anlage hat die Verbraucherzentrale Südtirol die Preisliste für die verschiedenen Schwimmbäder zusammengestellt.

