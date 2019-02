Super-Frühling im Februar: 22,6 Grad in Branzoll

Die Temperaturen erreichten am Mittwochnachmittag in großen Teilen Südtirols 22 Grad, und zwar im Burggrafenamt, Passeiertal, Etschtal, Eisacktal und im Unterland. Wie Dieter Peterlin mitteilt, war es an den beiden Wetterstationen Branzoll und Gargazon mit 22,6 bzw. 22,5 Grad am wärmsten.

22 Grad hat es derzeit auch in Bozen und Meran, selbst Toblach „schwitzt“ bei fast 14 Grad. Solche Nachmittagstemperaturen gibt es sonst erst Anfang Mai, so der Wetterexperte. Derzeit ist es nämlich rund 10 Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt und sogar 20 Grad wärmer als Ende Februar des letzten Jahres.

Auch auf den Bergen ist es ungewöhnlich mild, die Null-Grad-Grenze liegt in 3000 Metern Höhe.

Am Donnerstag wird es noch einmal richtig warm, die Sonne scheint von früh bis spät und der Himmel präsentiert sich meist wolkenlos. Am Freitag kühlt es ein paar Grad ab.

stol