Tabaretta-Klettersteig: 500 Meter in den Tod gestürzt

Der Tabaretta-Klettersteig am Ortler wird als schwierig eingestuft. - Foto: D

Gegen 12 Uhr ist ein Bergsteiger in einer Höhe von etwa 2800 Metern rund 500 Meter in die Tiefe gestürzt. Er konnte nur noch tot von den Einsatzkräften geborgen werden.

Alleine unterwegs

Der noch unbekannte Mann - er hatte keine Dokumente bei sich - war alleine unterwegs. Er war möglicherweise nicht oder falsch gesichert, anders kann sich Olaf Reinstadler von der Bergrettung Sulden den Absturz nicht erklären.

Im Einsatz standen auch der Rettungshubschrauber Aiut Alpin Dolomites. Die Carabinieri ermitteln derzeit die Identität des Toten, auch die Notfallseelsorge stand im Einsatz.

Einer der schwierigsten Steige in Europa

Der Tabaretta-Klettersteig in den Ortler-Alpen mit Start an der Tabarettahütte gilt als einer der schwierigsten Klettersteige in Europa, die Passagen reichen von Schwierigkeitsgrad A/B über C/D bis hin zu einigen E-Passagen.

Der Tabaretta-Steig ist äußerst anspruchsvoll. - Foto: D

Der Steig erfordert neben einer vollständigen Kletterausrüstung sehr viel Kraft, Erfahrung und Kondition, damit die langen Steilpassagen und ausgesetzten Quergänge sicher überwunden werden können.

stol/liz