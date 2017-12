Teils Schneefall bis ins Tal

Regen unten, Schneefall oben: So wie es sein soll - kündigt Landesmetereologe Dieter Peterlin das Wetter für Mittwochnachmittag an. "Am Nachmittag und Abend werden die Niederschläge stärker", so Peterlin.

"Dort wo es jetzt die stärksten Niederschläge gibt wird die Schneefallgrenze durch die Niederschlagsabkühlung bis ins Tal gedrückt", so Peterlin.

Dort wo es jetzt die stärksten Niederschläge gibt wird die Schneefallgrenze durch die Niederschlagsabkühlung bis ins Tal gedrückt. pic.twitter.com/MSCWP0Ss7E — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 27. Dezember 2017

Besonders über die weiße Pracht freuen darf sich das hintere Ultental. Bis zu einem halben Meter Neuschnee ist bis Donnerstag dort möglich.

Und zu den Aussichten im restlichen Land: "Morgen bleibt es im Tal trocken, auf den Bergen (besonders Alpenhauptkamm) fallen noch ein paar Flocken", so Peterlin.

stol