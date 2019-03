Teils erhebliche Lawinengefahr in Südtirol

Trotz des sonnigen Wochenendes ist für Skitourengeher Zurückhaltung angebracht. Insbesondere am Samstagnachmittag steigt die Lawinengefahr in weiten Teilen des Landes auf erheblich an. „Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung steigt die Gefahr von feuchten Lawinen im Tagesverlauf rasch an,“ so der Lawinenwarndienst.

Im Vinschgau mussten am Samstag gar einige Straßen gesperrt werden, unter anderem in Langtaufers (Zerkser bis Melag) sowie die Straße von Reschen bis Rojen. Die Straßen bleiben aus Sicherheitsgründen vorerst bis 17 Uhr gesperrt.

Fast in ganz Nordtirol herrscht große Lawinengefahr. Besserung für Sonntag ist nicht in Sicht.

stol