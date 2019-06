Tenti und Dalle Nogare verurteilt

Am Donnerstag fiel das Urteil im Fall Katia Tenti und Antonio Dalle Nogare am Landesgericht von Bozen. - Foto: DLife

Die ehemalige Ressortleiterin des Landes, Katia Tenti, und der Unternehmer Antonio Dalle Nogare standen wegen Offenbarung und Nutzung von Amtsgeheimnissen bzw. Beihilfe dazu (Art. 326 Strafgesetzbuch) und wegen Beeinflussung der Wahlfreiheit in einem Auswahlverfahren (Art. 353 bis Strafgesetzbuch) vor Gericht. Im Prozess ging es um den Wettbewerb, der im Oktober 2013 kurz vor den Landtagswahlen für den Bau von Mittelstandswohnungen in Bozen auf dem sog. Mayr-De Franceschi-Areal ausgeschrieben worden war und an dem ein Unternehmen, an dem Antonio Dalle Nogare beteiligt ist, teilnahm. Laut Anklage habe Tenti Dalle Nogare den Wettbewerbsentwurf zugespielt, in der Folge seien Wettbewerbsbedingungen abgeändert worden, wovon Dalle Nogare mit seinem Projekt am Mair-Defranceschi-Areal profitiert habe.

Urteil am Donnerstag

Katia Tenti wurde am Donnerstag zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Ihr wurden mildernde Umstände anerkannt. Außerdem wurde sie von allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. Auch dies wurde auf Bewährung ausgesetzt.

Keine Bewährung für Dalle Nogare

Der Bauunternehmer Antonio Dalle Nogare hingegen erhielt 2 Jahre und 3 Monate ohne Bewährung. Die Urteilsbegründung wird in 90 Tagen vorliegen.

Die Anwälte der beiden, Carlo Bertacchi und Fabrizio Francia, kündigten nach dem Urteilsspruch am Donnerstag an, in Berufung zu gehen.

stol