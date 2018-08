Terlan: 3 Verletzte bei Unfall mit Rot-Kreuz-Ambulanz

Es war am Samstag gegen 15.30 Uhr, als in der Landesnotrufzentrale der Alarm einging, dass es in Terlan an der MeBo-Ausfahrt der Südspur zu einem Auffahrunfall mit einem Rettungswagen gekommen war. Sofort wurden Notarztwagen und ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes sowie die Freiwillige Feuerwehr Terlan zum Unfallort entsandt. Auch die Terlaner Carabinieri fuhren hin.

Wie es zum Auffahrunfall kommen konnte, ist noch unklar. Tatsache ist, dass ein silbergrauer Audi und der Rot-Kreuz-Rettungswagen hintereinander von der MeBo ausfuhren und dass dann der Rettungswagen auf den Pkw auffuhr, der ersten Angaben zufolge plötzlich stark verlangsamt haben soll.

Beim Aufprall wurden eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt. Alle drei wurden ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. Nähere Informationen zu den drei Verletzten lagen zunächst keine vor. Genauso ist noch unklar, ob sich im Rettungswagen auch ein Patient befand.

stol/ds