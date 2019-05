Terlan: Einbruch am helllichten Tag

Ereignet habe sich der Einbruch bereits am Mittwoch gegen 11 Uhr am Vormittag. 3 dreiste Diebinnen waren in eine Privatwohnung mitten im Ortszentrum von Terlan eingedrungen und haben vor allem Schmuck und Wertgegenstände im Wert von etwa 10.000 Euro zusammengerafft. Dann flohen sie.

Noch am selben Abend konnten die Täterinnen jedoch von den Ordnungshütern geschnappt werden.

D/uli