Terror-Prozess in Bozen: 10 Jahre Haft für Mullah gefordert

Die Staatsanwaltschaft hat am Montagmittag für Mullah Krekar 10 Jahre Haft gefordert. - Foto: APA/AFP

Gegen den Mullah und seine 5 Mitangeklagten steht bekanntlich der Vorwurf im Raum, sie hätten sich zusammengetan, um terroristische Anschläge zu planen bzw. zu verüben. Die Staatsanwaltschaft hat am Montagmittag für alle 6 insgesamt 48 Jahre Haft gefordert, für Mullah alleine 10 Jahre. Außerdem wurde ein EU-Haftbefehl für alle beantragt.

Mullah Krekar ist derzeit ein freier Mann

Wie berichtet, lebt Mullah Krekar in Norwegen. Er ist ein freier Mann. Von seinem Recht, beim Strafverfahren in Bozen anwesend zu sein, hat er keinen Gebrauch gemacht. Aus Sicherheitsgründen, wie er ausrichten ließ – obwohl ihm die norwegischen Behörden sogar Personenschutz zugesichert hatten. Er soll auch Bedenken angemeldet haben, dass er verhaftet werden könnte, sobald er italienischen Boden betritt. Nur einer der 6 Angeklagten befindet sich bereits im Gefängnis, und zwar in Großbritannien, wo er eine 6-jährige Haftstrafe abbüßt.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen am Gerichtsplatz

Wie bei den vorhergehenden Verhandlungen gelten auch am Montag wieder im und um das Bozner Landesgericht strenge Sicherheitsvorkehrungen.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen am Gerichtsplatz. - Foto: DLife

Die Tiefgarage am Gerichtsplatz bleibt bis Dienstag, 19 Uhr, geschlossen. In diesem Zeitraum ist der Zutritt zur Parkanlage strengstens verboten. Auch der Zutritt zu vorher geparkten Fahrzeugen oder ihre Abholung sind nicht möglich. Das Stockwerk -1 muss komplett frei bleiben. Nutzer, die das Auto vor der Schließung parken und bis zur Wiedereröffnung geparkt lassen möchten, dürfen nur auf den Stockwerken -2 und -3 parken.

D/rc/stol