Tief „Philipp“ setzt uns in den Winter zurück

Am Mittwochabend hat es im Passeier- und Ultental bereits 50 Liter pro Quadratmeter geregnet. Am Donnerstagvormittag hat Frau Holle bereits ganze Arbeit geleistet: Die Schneefallgrenze ist bereits auf 1200 Meter in Ulten und 1800 Meter in den Dolomiten gesunken, informiert Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Zum Schnee kommt noch starker Wind in den Bergen hinzu: Im Hochgebirge erreichen die Windspitzen bis zu 100 Stundenkilometer, im Vinschgau gibt es Böen mit bis zu 50 Stundenkilometern.

Mit Verstärkung des Genuatiefs wird der Wind auf den Bergen stürmisch, Spitzen im Hochgebirge von 100 km/h. Im Tal nur im Vinschgau stärkerer Unterwind um 50 km/h. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 4. April 2019

