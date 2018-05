Tierfreunde nehmen verwahrloste Kühe auf

Deshalb wollen sie zusammen mit anderen Tierfreunden die Rinder erwerben und sie gut unterbringen.

Wie berichtet, waren in einem verwahrlosten Stall in der Gemeinde Wiesen 8 Kühe und ein Stier gerettet worden. 19 Rinder waren in dem Stall verendet. Die noch lebenden Tiere sind derzeit am Hof beschlagnahmt und sollen nach Freigabe als Schlachtvieh versteigert werden.

Nach den Berichten in den Medien hat Plankensteiner in Absprache mit Skirennläufer Christof Innerhofer beschlossen, die Tiere erwerben und retten zu wollen.

mpi