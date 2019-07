Tierischer Einsatz für die Feuerwehr Neumarkt

Er hatte sich nämlich beim Nestbau in einen Nylonfaden verheddert und hing dann mehrere Stunden an einer Gebäudefassade in Neumarkt.

Ein aufmerksamer Passant erkannte die missliche Lage des armen Tiers und alarmierte die Feuerwehr. Mittels Drehleiter der Feuerwehr Neumarkt gelang es den Wehrmännern den Vogel zu befreien.

Am Boden angekommen, wurde er in einer heiklen „Operation“ mit Hilfe einer Pinzette und einer Nagelschere von dem Nylonfaden, der sich um Laufbein und Hals gewickelt hatte, befreit.

Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet, der Vogel in die wieder gewonnene Freiheit fliegen.

stol