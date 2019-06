Tirol gedenkt des Heiligsten Herzens Jesu

Im Jahre 1796, als die Truppen Nepoleons drohten, Tirol gefährlich zu werden, vertrauten Tiroler Landstände ihre Heimat dem "Heiligsten Herzen Jesu" an und erbaten dadurch Schutz. Nach dem überraschenden Sieg der einheimischen Truppen wurde das Gedenkfest an das Gelöbnis auf den 3. Sonntag nach Pfingsten gelegt.

1809 wiederholte Andreas Hofer schließlich den Schwur aufs Neue und als auch dieser am Berg Isel die Franzosen besiegte, wurde der Herz-Jesu-Sonntag endgültig zum Hohen Feiertag erhoben.

In ganz Tirol wird daher am 2. Sonntag nach Fronleichnam gefeiert, sowohl in der Kirche als auch außerhalb. So folgen auch heuer wieder in vielen Ortschaften feierliche Prozessionen auf das Hochamt.

Höchste Vorsicht beim Entzünden der Feuer

Am Abend werden dann einmal mehr auf zahlreichen Berggipfeln und Hängen die traditionellen Herz-Jesu-Feuer entzündet. Aufgrund der großen Hitze in den letzten Tagen ist dabei jedoch höchste Vorsicht geboten (STOL hat berichtet).

Das Landesforstgesetz verbietet es ausnahmslos, im Wald und in einem Umfeld von 20 Metern, Feuer anzuzünden oder brennende Zigaretten oder Zündhölzer wegzuwerfen. Zum Schutz von Wald und Umwelt ruft der Landesforstdienst die Bevölkerung zur rigorosen Beachtung dieses Verbotes auf.

Die Herz Jesu Feuer, die in waldigem Gebiet entzündet werden, müssen im Vorfeld allesamt bei der jeweiligen Forststation gemeldet und genehmigt werden.

Auf den Bergspitzen oder Wiesen ist die Brandgefahr hingegen erheblich kleiner. Jedoch ist es auch hier geboten, mit dem Feuer mit Bedacht umzugehen.

